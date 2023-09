Pour YouTube et les créateurs, c'est un changement qui avait été annoncé au mois de juin dernier, mais il ne concernait alors qu'une poignée de pays. Le déploiement a gagné de l'ampleur et touche désormais la France.

En matière d'accès aux outils de monétisation, YouTube abaisse ses seuils permettant de pouvoir prétendre à son programme partenaire. Ils sont ainsi de 500 abonnés, la publication de trois vidéos au cours des 90 derniers jours, 3 000 heures de visionnage sur des vidéos publiques en un an ou 3 millions de vues sur des Shorts publics au cours des 90 derniers jours.

Les nouveaux critères d'éligibilité touchent donc les créateurs plus petits, mais ils permettent seulement de bénéficier d'avantages comme la promotion de produits sur Shopping et les fonctionnalités de financement par les fans (Super Chats, Super Stickers, Souscriptions aux chaînes...).

Davantage pour les revenus publicitaires

Pour profiter d'autres avantages dans le cadre de la participation au Programme Partenaire YouTube, dont le fameux partage des revenus publicitaires et le partage des revenus provenant de YouTube Premium, d'autres critères doivent être remplis.

Il faudra atteindre le millier d'abonnés, ainsi que 4 000 heures de visionnage au cours des 365 derniers jours ou 10 millions de vues sur des Shorts au cours des 90 derniers jours. Des seuils qui font tout simplement écho à l'ancien ticket d'entrée, même si la possibilité de prendre en compte les Shorts est relativement récente.

" Cette mise à jour vous est proposée pour vous aider à développer votre communauté, à être encore plus proches de vos fans et à commencer à gagner de l'argent encore plus tôt ", indique YouTube en s'adressant aux créateurs. Des systèmes automatisés et examinateurs manuels vérifient qu'une chaîne respecte l'ensemble des règles et consignes.