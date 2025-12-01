YouTube Music déploie sa rétrospective musicale personnalisée Recap. Sans annonce officielle, l'édition 2025 a commencé à faire son apparition sur les applications mobiles pour y retrouver les artistes, chansons, albums et genres les plus écoutés au cours de l'année.

La grande nouveauté de cette édition 2025

Cette année, l'intégration de l'IA est au programme. Contrairement à une simple compilation de statistiques, YouTube Music propose une expérience interactive grâce à la fonctionnalité Ask Music.

Ce n'est pas la rétrospective elle-même qui est générée par IA, mais un chatbot additionnel qui permet d'explorer ses données personnelles de manière plus approfondie. Il n'est pas clair si tous les utilisateurs de YouTube Music dans le monde seront concernés.

Le cas échéant, ils peuvent poser des questions pour mieux comprendre leurs habitudes. Parmi les suggestions, des requêtes comme " Décris mon écoute comme un bulletin météo " ou " Quel animal correspond à mes goûts musicaux ? ". Chaque réponse est présentée sous la forme d'un visuel personnalisable, prêt à être partagé sur les réseaux sociaux.

Source image : 9to5Google

L'ajout d'un passeport musical

Au-delà de l'IA, le Recap 2025 de YouTube Music introduit quelques ajouts. Un passeport musical révèle les origines géographiques des artistes les plus écoutés et montre les différents pays d'où provient leur musique.

Une autre fonctionnalité est une vue qui met en évidence les jours spécifiques où l'utilisateur a le plus écouté son artiste favori. La traditionnelle playlist des titres les plus populaires de 2025 est également disponible pour être sauvegardée.

Pour découvrir si une rétrospective est prête, il suffit de se rendre sur l'application YouTube Music, de cliquer sur l'avatar de profil, puis de sélectionner le Recap.