C'est le genre de fonction qui semble évidente, mais qui manquait cruellement. YouTube Music, le service de streaming de Google, a été pris en flagrant délit de test pour une option de recherche dans les playlists.

Un utilisateur de Reddit a partagé sa découverte, déclenchant l'espoir chez des millions d'utilisateurs frustrés par le défilement infini. Mais la fête est loin d'être générale : le déploiement est pour l'instant anecdotique.

Qu'est-ce que cette nouvelle fonction "Find in playlist" ?

C'est une simple ligne de texte qui change tout. Un utilisateur (apparemment en Inde, sur iOS) a vu apparaître une nouvelle option "Find in playlist" (Trouver dans la playlist) dans le menu "trois points" d'une playlist.

Jusqu'à présent, pour trouver un morceau dans une playlist de 500 titres, la seule solution était de faire défiler. Cette fonction ajoute une barre de recherche, comme celle que Spotify propose depuis toujours. C'est une amélioration de confort essentielle pour quiconque possède de grosses playlists.

Pourquoi cette fonction est-elle si limitée ?

C'est là que l'enthousiasme retombe. La fonction a été vue sur la version 8.45.3 de YouTube Music sur iOS.

Cependant, c'est un test A/B typique de Google. Cela signifie que même avec la bonne version de l'application, la plupart des utilisateurs (y compris la presse spécialisée qui a tenté de reproduire le test) ne la voient pas. La fonctionnalité est activée côté serveur pour un échantillon infime d'utilisateurs. Les utilisateurs Android, eux, sont totalement exclus pour l'instant.

Est-ce que cela règle tous les problèmes ?

Pas tout à fait. Même pour les rares élus, la fonction a des limites. L'utilisateur qui l'a découverte note qu'elle ne fonctionne pas sur les "Radios" sauvegardées dans la bibliothèque.

C'est une première étape. Le fait que Google s'attaque enfin à cette plainte récurrente est positif. Cela rapproche YouTube Music des standards de l'industrie, mais l'absence de cette fonction de base pendant si longtemps restait une véritable frustration pour les utilisateurs "premium".

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment saurai-je si j'ai la fonction ?

En ouvrant une playlist et en cliquant sur le menu "trois points" (⋮). Si l'option "Find in playlist" apparaît (probablement sous "Lecture aléatoire"), vous faites partie du test.

Pourquoi Android n'a-t-il pas la fonction en premier ?

C'est surprenant, mais Google déploie souvent ses tests A/B sur différentes plateformes sans ordre précis. Le fait qu'elle soit vue sur iOS d'abord est anecdotique ; elle est surtout en test très, très limité.

Spotify a-t-il cette fonction ?

Oui, et depuis très longtemps. Sur Spotify, il suffit de faire glisser l'écran vers le bas sur n'importe quelle playlist pour faire apparaître la barre de recherche "Trouver dans la playlist".