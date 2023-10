S'il n'y a toujours pas de révolution en perspective, le nombre de nouveautés annoncées par YouTube est conséquent. Elles sont plus d'une trentaine à faire l'objet d'un déploiement progressif à l'échelle mondiale, que ce soit pour l'application web, l'application mobile ou sur Smart TV de YouTube.

Après l'introduction l'année dernière d'un nouveau look accompagné de quelques fonctionnalités, YouTube cherche à poursuivre le travail engagé avec des outils pour améliorer l'expérience utilisateur. Certains d'entre eux étaient testés depuis plusieurs mois et réservés aux abonnés payants.

" Toutes les fonctionnalités ont été élaborées à partir des commentaires de nos spectateurs et créateurs, et s'inscrivent dans le cadre de notre engagement permanent à améliorer YouTube pour nos utilisateurs ", assure la plateforme de vidéos.

Davantage de contrôle

Sur mobile, le volume d'une vidéo est automatiquement et continuellement ajusté afin de réduire les variations importantes de son pendant la consultation. Ce paramètre dit " volume stable " est activé par défaut, mais certaines vidéos comme la musique font néanmoins exception.

Dans le but d'éviter l'interruption involontaire de la lecture d'une vidéo suite à une mauvaise manipulation, comme un appui inopiné, l'écran peut être verrouillé. Une icône de verrouillage est dédiée à cet effet.

Pas uniquement sur mobile, la vitesse de lecture d'une vidéo peut être doublée en cliquant ou en appuyant de manière prolongée n'importe où sur la vidéo. C'est un accès facilité à l'avance rapide qui s'arrêtera en relâchant le clic ou en relevant le doigt. Via la barre de progression d'une vidéo, les miniatures de prévisualisation sont de taille plus importante pour trouver un moment précis.

Découvrir ou rechercher du contenu

Un onglet " Vous " est une fusion de l'onglet Bibliothèque et de la page de compte. Cet accueil répertorie les vidéos précédemment regardées, les playlists, les téléchargements et les éventuels achats, ainsi que les paramètres en rapport avec un compte et les informations d'une chaîne de l'utilisateur.

Seulement sur les appareils Android dans un premier temps, la recherche vocale va permettre de trouver des vidéos de musique en faisant écouter cette dernière, en chantant ou en fredonnant. La fonctionnalité d'IA sera en mesure d'identifier la correspondance avec l'enregistrement original.

Sur Smart TV, l'application YouTube affiche désormais dans un menu vertical les détails d'une vidéo en cours de lecture, avec l'accès à la description, aux chapitres, aux commentaires et au bouton d'abonnement.