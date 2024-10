Après des nouveautés essentiellement à destination des créateurs, et notamment pour le format Shorts, YouTube dévoile une série de nouvelles fonctionnalités ayant pour objectif d'améliorer l'expérience sur l'ensemble des écrans (ordinateur, mobile, TV et YouTube Music).

Sur le Web et sur mobile, le contrôle de la vitesse de lecture devient plus fin avec des incréments de 0,05 au lieu de 0,25. Sur mobile, une option Sleep Timer permettra de régler un minuteur pour l'arrêt automatique des vidéos au bout d'un certain temps.

Au sein de l'application mobile, le lecteur réduit pourra être déplacé et redimensionné, tout en permettant de continuer à explorer YouTube sans interrompre la vidéo en cours de lecture. D'abord sur Android, la navigation en mode paysage est promise plus réactive, avec des miniatures plus grandes et du texte plus lisible.

En favorisant l'interaction

Sur l'ensemble des écrans (mais un peu plus tard sur TV) et YouTube Music, la création de listes de lecture partagées sera facilitée via un lien spécial ou un QR code.

Pour la personnalisation des playlists, les utilisateurs pourront créer des miniatures à l'aide de leurs propres images ou en s'appuyant sur l'IA générative. Ultérieurement, ils pourront également voter pour leurs vidéos préférées dans les playlists des créateurs.

YouTube lance en outre des badges afin de récompenser les abonnés d'une chaîne qui ont accompli certaines activités (quiz, abonné payant...). Ces badges seront visibles sur les applications YouTube et YouTube Music sur mobile.