Lors de son événement Made on YouTube, la plateforme a dévoilé une série de nouveautés et une intégration massive de l'IA pour simplifier, accélérer et même automatiser la création de contenu vidéo. Sans compétences techniques particulières, il est possible de donner vie à des idées.

Une IA pour créer des vidéos en un clin d'œil

YouTube commence à intégrer le modèle Veo 3 Fast de Google DeepMind à YouTube Shorts. Il suffit d'écrire une idée et l'IA génère une courte vidéo de qualité avec du son. Mais ce n'est pas tout.

Un outil baptisé Edit with AI promet de transformer des séquences brutes en un premier montage cohérent, avec musique et transitions. Avec Speech to Song, c'est la possibilité de métamorphoser un dialogue en une bande-son entraînante. De quoi alimenter une chaîne sans effort.

YouTube Studio, le nouveau copilote des créateurs

L'espace de gestion des chaînes, YouTube Studio, se muscle considérablement. Il accueille Ask Studio, un assistant conversationnel capable de répondre aux questions sur les statistiques d'une vidéo ou de fournir des pistes d'inspiration.

Une autre nouveauté est la fonction Collaborations, qui permet d'associer jusqu'à cinq créateurs de contenu sur une seule vidéo, augmentant ainsi la visibilité pour chacun en la diffusant à toutes leurs audiences.

Enfin, la possibilité de faire des tests A/B sur les titres et les vignettes arrive pour tout le monde. Une fonctionnalité très attendue pour optimiser les performances.

Protéger les créateurs et enrichir les formats

Face à la montée des deepfakes, YouTube déploie un outil de détection de ressemblance faciale. Il permettra aux créateurs du Programme Partenaire de repérer et de demander le retrait des vidéos non autorisées utilisant leur visage.

" Nos annonces sont fondées sur notre conviction que l'IA doit être au service de la création humaine ", déclare Neal Mohan, le patron de YouTube.

Parallèlement, la plateforme annonce des mises à niveau pour les contenus Live, les podcasts et la musique, avec des outils pour renforcer les liens entre les artistes, les créateurs et leurs fans.