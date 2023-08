Au mois d'avril dernier, YouTube a officialisé une qualité vidéo 1080p Premium réservée à un son abonnement payant YouTube Premium. La qualité 1080p habituelle demeure de son côté disponible pour l'ensemble des utilisateurs, et sans connaître de dégradation.

Le 1080p Premium a d'abord été introduit sur iOS. Il ne fait pas encore son apparition avec l'application YouTube sur Android, mais il est tout de même plus amplement déployé grâce à la version web sur ordinateur.

Ce type de déploiement concerne également les abonnés YouTube Premium avec des consoles de jeu et des appareils de streaming comme Chromecast.

Un bitrate amélioré avec le 1080p Premium

La qualité 1080p Premium doit permettre de proposer une amélioration au niveau de la netteté et de la clarté, en particulier pour des vidéos comportant beaucoup de détails et de mouvements. Par exemple, lors de la consultation de vidéos avec des mouvements rapides.

L'amélioration se fait en matière de bitrate plus élevé et pour davantage d'informations par pixel. Le débit binaire est lié à la quantité de données vidéo transférée par seconde pendant la lecture d'un contenu.

Un bitrate amélioré a une incidence sur la taille d'un fichier et le niveau de compression, ainsi que pour la consommation de bande passante. C'est sans doute pourquoi la qualité 1080p Premium est réservée à l'abonnement payant de YouTube.

Dans le contexte de la hausse de tarif

Rappelons qu'en début de mois, le tarif de l'abonnement YouTube Premium en France est passé de 11,99 € par mois à 12,99 € par mois.

YouTube Premium permet de profiter de YouTube sans publicité sur tous les appareils compatibles et propose en outre l'accès YouTube Music pour le streaming de musique.

" Nous pensons que ce nouveau tarif reflète la valeur de YouTube Premium, qui permet aux abonnés de profiter de YouTube sans publicité, avec la lecture en arrière-plan et hors connexion, et d'un accès ininterrompu à plus de 100 millions de titres grâce à l'application YouTube Music ", avait justifié YouTube.