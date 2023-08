C'était prévisible, la hausse tarifaire de l'abonnement YouTube Premium traverse l'Atlantique. Introduite le mois dernier aux États-Unis, elle fait passer YouTube Premium de 11,99 € par mois à 12,99 € par mois en France.

Avec toujours un essai gratuit d'un mois, YouTube Premium permet de profiter de YouTube sans publicité sur l'ensemble des appareils compatibles. Il propose l'accès à YouTube Music pour le streaming de musique, le téléchargement et la consultation hors connexion, la lecture en arrière-plan.

Dans le même temps, l'abonnement YouTube Music Premium seul se met au diapason de la concurrence avec un tarif qui évolue de 9,99 € par mois à 10,99 € par mois.

Sans nouveauté au programme

La hausse de prix pour YouTube payant se fait relativement discrètement. Lors de sa mise en application aux États-Unis, YouTube avait simplement souligné une actualisation du prix pour les abonnés de YouTube Premium et YouTube Music Premium.

" Nous pensons que ce nouveau tarif reflète la valeur de YouTube Premium, qui permet aux abonnés de profiter de YouTube sans publicité, avec la lecture en arrière-plan et hors connexion, et d'un accès ininterrompu à plus de 100 millions de titres grâce à l'application YouTube Music. "

YouTube sensibilise sur le fait que les publicités lui permettent de conserver une gratuité pour des milliards d'utilisateurs dans le monde, et indique que les bloqueurs de publicités ne sont pas autorisés sur sa plateforme.

Fin 2022, le groupe dans le giron de Google et Alphabet avait annoncé plus de 80 millions d'abonnés à YouTube Music et YouTube Premium.