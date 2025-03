YouTube avertit les créateurs concernant une campagne de phishing qui s'appuie sur le partage de vidéos privées pour annoncer des changements en matière de monétisation.

« YouTube et ses employés n'essaieront jamais de vous contacter ou de partager des informations par le biais d'une vidéo privée. Si une vidéo est partagée en privé avec vous et prétend provenir de YouTube, il s'agit d'une escroquerie par hameçonnage. »

L'alerte souligne qu'une vidéo est générée par IA et met en scène Neal Mohan en personne, le patron de YouTube.

Source image : Reddit

Un rappel à la vigilance pour les créateurs

« Ne cliquez pas sur les liens parce que les vidéos mèneront probablement à des sites de phishing qui peuvent installer des malwares ou voler vos informations d'identification », écrit YouTube qui enjoint à signaler les vidéos.

« De nombreux escrocs ciblent activement les créateurs en essayant de trouver des moyens d'usurper l'identité de YouTube et en exploitant les fonctionnalités de la plateforme pour créer des liens vers du contenu malveillant. Soyez toujours vigilant et assurez-vous de ne pas ouvrir de liens ou de fichiers non fiables ! »

En amont de l'alerte officielle de YouTube, il y avait eu plusieurs rapports au sujet de ce phishing. Dans la description de la vidéo piégée, un lien vers une fausse page studio.youtube-plus[.]com demandait de confirmer une soi-disant mise à jour du Programme Partenaire YouTube.