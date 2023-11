Au mois de septembre dernier et dans le cadre d'une disponibilité auprès d'un nombre limité d'utilisateurs, YouTube a introduit les Playables. Directement sur YouTube, à la fois sur ordinateur et sur mobile, une section dédiée permet de jouer à des jeux et la progression des parties sauvegardées se retrouve dans l'historique YouTube.

Le test a d'abord concerné le jeu d'arcade Stack Bounce. De type casse brique, Stack Bounce est également proposé dans le cadre de GameSnacks de Google, où il figure parmi les jeux les plus populaires.

Droid Life rapporte que YouTube a envoyé une notification aux abonnés Premium pour les informer de la présence des Playables. Le cas échéant, ils ont un choix parmi un total de 37 jeux ou plutôt mini-jeux. Le déploiement semble être progressif, voire régi par du géoblocage.

Jusqu'au 28 mars prochain, pour le moment

" Jouez instantanément à des jeux sans téléchargement. Trouvez des Playables en faisant défiler la page d'accueil ou en cliquant sur un lien dans le menu Explorer sur ordinateur et mobile ", peut-on lire sur la page consacrée au test de nouvelles fonctionnalités avec YouTube Premium.

Sur cette page, qui n'est pas accessible depuis la France, il est précisé que les Playables sur YouTube sont proposés jusqu'au 28 mars 2024. Pour la suite… c'est le mystère.

Source image : Droid Life

Sans surcoût, les abonnés payants de YouTube peuvent profiter des Playables et leurs commentaires serviront à déterminer si de tels jeux deviendront une fonctionnalité permanente. YouTube Playables pourrait servir à attirer de nouveaux abonnés vers YouTube Premium, ou du moins pour aider à conserver des abonnés payants.

Les 37 jeux pour YouTube Playables