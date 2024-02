Le dernier pointage à 80 millions d'abonnés Premium pour YouTube remontait à fin 2022. YouTube annonce désormais que le cap des 100 millions a été franchi. Ce total prend en compte les abonnés payants YouTube Music et YouTube, ainsi que la période d'essai gratuit.

YouTube Music Premium est le service de streaming de musique proposé seul à 10,99 € par mois. Sans pub et avec possibilité d'une écoute hors connexion, il permet la lecture en arrière-plan qui est activée par défaut sur l'application YouTube Music.

À 12,99 € par mois, YouTube Premium intègre YouTube Music Premium avec ses divers avantages et y ajoute la consultation des vidéos sur YouTube sans publicité. Des nouveautés en avant-première sont en outre proposées, y compris avec de l'IA.

Dans le contexte de la chasse aux adblockers

" Offrant une valeur inégalée sur YouTube ET YouTube Music, les fans peuvent profiter d'un accès sans publicité aux deux applications, et lire les vidéos en arrière-plan ou les télécharger ", écrit Lyor Cohen, responsable mondial de la musique de YouTube.

L'intégration de YouTube Music Premium dans YouTube Premium peut irriter. Elle n'autorise pas une version seule de YouTube sans pub à moindre coût. Pour quelques pays en Europe, c'était le cas avec YouTube Premium Lite à 6,99 € par mois, mais cet abonnement a finalement été supprimé l'année dernière.

" Cette croissance de 20 millions de membres en un peu plus d'un an souligne la force de notre double moteur de revenus publicitaires et d'abonnements ", ajoute Lyor Cohen. Rappelons que YouTube a ouvertement déclaré la guerre aux bloqueurs de publicité.