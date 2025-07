Annoncée le mois dernier, et déjà effective pour les nouveaux abonnés, la hausse de prix touchant YouTube Premium Famille sera appliquée à partir du jeudi 17 juillet prochain. Un rappel salutaire, sachant que c'est pour demain.

Avec une hausse de 25 %, le tarif de YouTube Premium Famille (ajout de jusqu'à 5 membres de la famille) passe de 23,99 € par mois à 29,99 € par mois. À l'origine, le forfait YouTube Premium Famille avait été introduit au tarif de 17,99 € par mois.

Actuellement, YouTube propose un forfait YouTube Premium Particulier à 12,99 € par mois et un forfait YouTube Premium Étudiant à 7,99 € par mois. Le forfait YouTube Premium estampillé « Pour deux » à 19,99 € par mois semble avoir disparu après une expérimentation.

Pour continuer à améliorer YouTube Premium...

Au sujet de la hausse de prix avec YouTube Premium Famille, YouTube avait fourni une explication très générique.

« Afin que nous puissions continuer à proposer un service et des fonctionnalités de qualité, le prix de l'abonnement passe à 29,99 €/mois. Nous ne prenons pas ces décisions à la légère. Ce changement de tarif nous permettra de continuer à améliorer Premium et à soutenir les créateurs et artistes que vous regardez sur YouTube. »

Pour le moment, il n'y a pas d'évolution notable en matière de fonctionnalités avec YouTube Premium Famille. En tout cas du côté des abonnés.