Pour le moment, c'est une hausse des tarifs qui concernent les États-Unis. L'abonnement YouTube Premium y passe de 11,99 $ par mois à 13,99 $ par mois. Pour l'abonnement YouTube Music Premium seul, ce n'est plus 9,99 $ par mois, mais 10,99 $ par mois.

Dans une réaction obtenue par 9to5Google, un porte-parole de YouTube officialise une " actualisation du prix pour les abonnés de YouTube Premium et YouTube Music Premium aux États-Unis. " Elle est justifiée par la volonté de " continuer à offrir un service et des fonctionnalités de qualité. "

" Nous pensons que ce nouveau tarif reflète la valeur de YouTube Premium, qui permet aux abonnés de profiter de YouTube sans publicité, avec la lecture en arrière-plan et hors connexion, et d'un accès ininterrompu à plus de 100 millions de titres grâce à l'application YouTube Music. "

Prochainement en France ?

Uniquement pour les États-Unis, l'annonce de YouTube ne mentionne toutefois pas des nouveautés à venir qui viendraient enrichir l'offre actuelle de YouTube Premium… À défaut, la hausse de prix pourrait avoir du mal à passer auprès des abonnés.

YouTube sensibilise actuellement sur le fait que les publicités lui permettent de conserver une gratuité pour des milliards d'utilisateurs dans le monde, et indique que les bloqueurs de publicités ne sont pas autorisés sur sa plateforme. Un message aiguille vers la désactivation de l'ad blocker ou le choix de YouTube Premium.

En France, l'abonnement YouTube Premium est proposé à 11,99 € par mois. Il comprend également l'accès à YouTube Music pour le streaming de musique.