L'année dernière et après un accès limité dans le cadre d'un programme pilote, YouTube a mis fin à l'abonnement YouTube Premium Lite. Il était notamment disponible dans quelques pays en Europe, dont la Belgique et le Luxembourg, à un prix de 6,99 € par mois.

" Même si nous comprenons que cette nouvelle puisse être décevante, nous continuons à travailler sur différentes versions de Premium Lite en tenant compte des commentaires de nos utilisateurs, créateurs et partenaires ", avait déclaré YouTube.

La possibilité d'un retour n'était donc pas à exclure et il commence à prendre forme. " Nous testons une version différente de Premium Lite et certains utilisateurs en Australie, en Allemagne et en Taïlande peuvent voir l'option pour s'inscrire ", indique YouTube à Android Authority.

Sans suppression complète de la pub

En Allemagne, YouTube Premium Lite est au tarif de 5,99 € par mois, quand YouTube Premium est à 12,99 € par mois, soit au même tarif qu'en France. Contrairement à la précédente itération de YouTube Premium Lite, il n'y a pas cette fois-ci de suppression complète des publicités.

Le nouveau YouTube Premium Lite est annoncé avec des annonces limitées. " La plupart des vidéos sont sans publicité, mais vous pouvez voir des annonces vidéo sur les contenus musicaux et des annonces non intrusives lorsque vous effectuez des recherches ou parcourez YouTube. "

YouTube Premium Lite (Allemagne)

YouTube Premium Lite fait l'impasse sur des fonctionnalités associées à l'abonnement YouTube Premium, comme le téléchargement et la consultation hors connexion, la lecture en arrière-plan. En outre, il n'inclut pas YouTube Music Premium.

Encore un simple test ?

Pour le moment, il n'est pas clair si le test du nouvel abonnement YouTube Premium Lite prendra rapidement de l'ampleur. YouTube est peu bavard sur le sujet. En attendant, la lutte globale contre les bloqueurs de pub se poursuit pour YouTube.