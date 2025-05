En plus de Particulier, Famille et Étudiant, un nouvel abonnement YouTube Premium intitulé « Pour deux » est proposé. Cette offre en duo (deux personnes âgées de 13 ans ou plus) a pour tarif 19,99 € par mois, quand l'offre pour une seule personne est au tarif de 12,99 € par mois.

Le forfait « Pour deux » de YouTube Premium entre dans le cadre d'un programme pilote en France, ainsi qu'en Inde, Taïwan et Hong Kong. Même dans les pays où il est testé, il n'est pas nécessairement affiché pour tous.

« Nous expérimentons de nouvelles façons d'offrir une plus grande flexibilité et valeur à nos abonnés YouTube Premium, notamment en proposant une option de forfait Premium pour deux personnes, leur permettant de partager un abonnement à coût réduit », indique un porte-parole de YouTube (The Verge).

Pas de YouTube Lite Premium en France

YouTube a récemment déployé son forfait YouTube Premium Lite à davantage de pays, dont les États-Unis, en plus de l'Allemagne, Australie et Thaïlande. Il fait par contre toujours exception à la France.

En Allemagne, YouTube Premium Lite est à 5,99 € par mois, tandis que YouTube Premium (Particulier) est au même tarif français de 12,99 € par mois.

YouTube Premium Lite n'intègre pas YouTube Music Premium et des publicités peuvent apparaître sur les contenus musicaux sous licence, les Shorts, lors de recherches ou en naviguant sur YouTube.

Plus de 125 millions d'abonnés YouTube Music et Premium

YouTube reste sur son chiffre non détaillé (ventilation des abonnés) de plus de 125 millions d'abonnés dans le monde pour YouTube Music et Premium. Il comprend les essais gratuits.

Au premier trimestre de cette année, les revenus publicitaires de YouTube ont progressé de 12 % sur un an à 8,9 milliards de dollars. Le trimestre précédent, ils avaient atteint un record de 10,5 milliards de dollars.