YouTube a les bloqueurs de publicités dans son collimateur. Depuis plusieurs semaines, la plateforme de vidéos en ligne dans le giron de Google expérimente un moyen d'en détourner les utilisateurs. Ces derniers sont ainsi invités dans un message à autoriser les publicités sur YouTube ou à essayer l'abonnement payant YouTube Premium qui est sans pub.

Une telle pratique est relativement courante avec la détection des bloqueurs de publicités par des sites gratuits. YouTube joue la carte de la sensibilisation en rappelant que les publicités lui permettent de conserver sa gratuité pour des milliards d'utilisateurs dans le monde. L'option payante YouTube Premium permet de son côté de rétribuer les créateurs d'une manière différente.

YouTube partage en effet avec les créateurs les revenus générés par les publicités consultées sur sa plateforme. Dans le cas de YouTube Premium où il n'y a pas de pub, il y a un partage des revenus de cet abonnement mensuel avec les créateurs et en prenant en compte le niveau de consultation des vidéos.

Une riposte graduée façon YouTube

Dans le cadre de l'expérimentation à l'échelle mondiale, un nouveau message de sensibilisation vient d'être repéré. Il reprend la teneur du message précédent suite à la détection d'un bloqueur de pub, mais adopte une forme qui fait penser à une sorte de réponse graduée.

Toujours en indiquant que les bloqueurs de publicités ne sont pas autorisés sur YouTube, le nouveau message prévient que le lecteur vidéo sera bloqué après trois vidéos. Le choix est encore donné de désactiver l'ad blocker ou d'opter pour YouTube Premium.

Source : Reddit - Reddit_n_Me

Rien ne dit à ce stade que la mesure sera généralisée de manière définitive. Sur téléviseur connecté, YouTube a testé un enchaînement de davantage de publicités d'affilée (et non désactivables), mais en réduisant les interruptions publicitaires pour les vidéos plus longues. Aux États-Unis, des publicités non désactivables de 30 secondes ont été introduites pour des vidéos YouTube populaires sur TV.