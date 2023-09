Pour son application sur téléviseur connecté, YouTube souffle le chaud et le froid en matière de publicités. Il est ainsi prévu de réduire les interruptions publicitaires, mais les coupures pub moins fréquentes seront aussi plus longues.

Rien de définitif pour le moment. C'est une option qui est envisagée et la longueur des nouvelles pauses publicitaires n'est par ailleurs pas spécifiée. YouTube devrait procéder à un test de plus ou moins grande ampleur pour tâter le terrain.

YouTube appuie son initiative, à destination des non abonnés Premium, sur une étude selon laquelle 79 % des téléspectateurs aux États-Unis préféreraient des publicités vidéo regroupées, plutôt qu'une répartition sur l'ensemble du contenu consulté.

Une expérimentation portera également sur des moyens de donner aux téléspectateurs davantage de visibilité sur la durée des pauses publicitaires.

En particulier, les téléspectateurs préféreraient avoir connaissance de la durée totale restante d'une pause publicitaire dans son intégralité, à la place du nombre de publicités diffusées et de la durée de la pub en cours de diffusion.

Ce changement ne devrait pas altérer la possibilité de passer certaines publicités. Sachant que toujours sur grand écran, YouTube a déployé cette année des annonces publicitaires de 30 secondes non désactivables.

Du côté du contrôle des créateurs

En marge de l'évolution de la publicité avec l'application YouTube sur TV, des changements à venir en novembre concernent les méthodes permettant aux créateurs d'activer les annonces dans YouTube Studio.

Parmi les changements, les créateurs n'auront plus la main sur les annonces pré-roll (affichage avant la vidéo), post-roll (affichage après la vidéo), désactivables et non désactivables. Ils pourront seulement choisir d'avoir ou pas de telles publicités. Le cas échéant, les spectateurs verront n'importe lequel des formats.

Les créateurs conserveront par contre un contrôle total sur les annonces mid-roll (affichage pendant la vidéo), et pourront sélectionner manuellement les coupures publicitaires ou activer les coupures publicitaires automatiques.