Au quatrième trimestre 2024, les revenus publicitaires de YouTube ont progressé de 14 % sur un an (+17 % par rapport au trimestre précédent) pour atteindre près de 10,5 milliards de dollars. C'est la première fois que les ventes publicitaires de YouTube dépassent les 10 milliards de dollars sur un trimestre.

Directeur commercial de Google, Philipp Schindler souligne que cette croissance est portée par d'importantes dépenses en publicités électorales aux États-Unis et pour l'élection présidentielle américaine de novembre 2024.

Les dépenses publicitaires des deux partis combinés (Parti démocrate et Parti républicain) ont été deux fois plus importantes en comparaison à l'élection présidentielle américaine de 2020. Le jour même du scrutin de 2024, plus de 45 millions de personnes aux États-Unis ont regardé du contenu lié aux élections sur YouTube.

Moins de 15 % des revenus publicitaires de Google

En citant des chiffres de Nielsen, le patron d'Alphabet et de Google indique que YouTube demeure le numéro un du streaming aux États-Unis en matière de temps de visionnage. Une mesure chère à Netflix. Sundar Pichai met en outre en avant le fait que l'investissement initial dans les podcasts porte ses fruits.

Sur plusieurs plans, YouTube a adopté une attitude plus agressive avec les publicités, y compris pour lutter contre les outils de blocage.

S'il est question de record trimestriel pour les revenus publicitaires de YouTube, ils ne représentent toutefois qu'environ 14 % de l'ensemble des recettes publicitaires de Google qui sont à plus de 54 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024 et enregistrent une baisse de 13 % sur un an.

Avec la contribution de l'IA

Y compris dans le domaine des publicités, les cadres de Google estiment que l'IA sera synonyme de révolution.

Les campagnes vidéo s'appuyant sur l'IA de Google et diffusées sur YouTube offriraient notamment un retour sur investissement publicitaire 17 % supérieur à celui des campagnes dites manuelles.