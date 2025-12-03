YouTube inaugure sa première rétrospective annuelle personnalisée, baptisée YouTube Recap. La fonctionnalité est en cours de déploiement à l'échelle mondiale. Avec une connexion au compte YouTube, l'outil est accessible sur l'onglet " Vous " de l'application et une bannière " Récapitulatif " dédiée.

Une nouvelle rétrospective à partagée

Le principe de YouTube Recap est de synthétiser une année de visionnage en une expérience visuelle qui peut aussi être partagée sur les réseaux sociaux. L'outil génère jusqu'à 12 cartes différentes qui mettent en lumière les centres d'intérêt principaux, les chaînes les plus regardées et l'évolution des goûts au fil des mois.

Pour un aspect ludique, YouTube Recap peut attribuer un type de personnalité basé sur les contenus vidéo consultés qui comprennent également les Shorts. Parmi la quinzaine de personnalités, des profils d'aventurier, créatif, rêveur, pionnier ou encore " rayon de soleil " pour ceux qui apprécient la bonne humeur.

La musique n'est pas oubliée sur YouTube Music

Avec plus de dix heures d'écoute de musique sur la plateforme cette année, YouTube Recap inclura des statistiques sur les artistes et chansons préférés. Le récapitulatif musical est seulement disponible sur l'application YouTube Music.

Avec YouTube Recap, YouTube s'inscrit dans une tendance de fond initiée par le succès de Spotify Wrapped pour en faire un événement viral.