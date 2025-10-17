Confronté à la double réalité d'une jeunesse en proie à des difficultés psychologiques et de sa propre omniprésence dans leur quotidien, YouTube a annoncé le lancement à venir d'un nouvel espace consacré au bien-être et à la santé mentale pour les 13-17 ans.

Le déploiement aura lieu au cours des prochaines semaines dans plusieurs pays, dont la France, les États-Unis, le Canada, le Mexique, l'Australie et le Royaume-Uni.

De contenu axé sur des preuves

Lorsqu'un adolescent effectuera une recherche avec des termes comme " dépression ", une rangée spécifique de vidéos apparaîtra tout en haut des résultats.

Dans cette étagère de contenu, des vidéos seront issues de sources réputées et spécifiquement conçues pour le stade de développement des adolescents. Elles pourront porter sur des sujets tels que l'anxiété, le trouble du déficit de l'attention ou les troubles alimentaires.

Afin de garantir la qualité et la pertinence de ces contenus, qui se doivent d'être engageants et basés sur des preuves, la plateforme a collaboré avec des organisations spécialisées.

Dans la lignée d'autres efforts

L'initiative de YouTube s'inscrit dans une série d'efforts de la plateforme pour protéger ses jeunes utilisateurs, incluant des protections sur les recommandations de certains sujets et des contrôles parentaux renforcés.