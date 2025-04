En concurrence avec les Reels (Instagram) et TikTok, dont l'avenir est incertain aux États-Unis, YouTube enrichit l'expérience de création vidéo pour son format Shorts. De nouveaux outils sont annoncés et seront disponibles dans le courant de ce printemps.

Une simplification pour les créateurs de Shorts

Un éditeur vidéo amélioré permettra aux créateurs de Shorts d'effectuer des ajustements et des modifications de manière précise sur la timeline de chaque clip grâce au zoom et à l'ancrage. Ils pourront réorganiser ou supprimer des clips pour créer un premier montage, ajouter de la musique ou du texte synchronisé, et prévisualiser le Shorts.

YouTube indique qu'il sera possible de choisir un titre musical et que l'outil alignera automatiquement les clips sur le rythme de la musique. Il ne sera ainsi plus nécessaire d'en passer par la synchronisation manuelle pour des Shorts et une musique parfaitement calés.

Les créateurs pourront utiliser un modèle en sélectionnant des photos et des vidéos de leur galerie. Il est en outre prévu d'ajouter des effets aux modèles. L'utilisation d'un modèle de Shorts créditera automatiquement le créateur original.

D'autres nouveautés concernent l'ajout de stickers aux Shorts et directement depuis la galerie d'images, tandis que des stickers seront créés par IA à partir d'une simple description textuelle fournie dans un prompt.

Des vues comptabilisées différemment

Fin 2024, YouTube a augmenté la durée maximale des Shorts qui est passée à jusqu'à trois minutes. YouTube vient en outre de modifier la façon dont les vues des Shorts sont comptabilisées.

Depuis le 31 mars, les vues comptabilisent le nombre de fois qu'un Shorts commence à être regardé ou est à nouveau regardé. Il n'y a plus de durée minimale de visionnage.

« Ce changement permettra aux créateurs d'obtenir une vue plus complète des performances de leurs Shorts, en particulier lorsqu'ils partagent des contenus sur différentes plateformes », explique YouTube en soulignant qu'il n'y a pas d'incidence directe sur l'éligibilité au Programme Partenaire YouTube.