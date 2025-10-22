Dans le cadre du bien-être numérique et face à un design addictif des applications, YouTube rejoint Instagram et TikTok qui proposent déjà des options pour limiter le temps d'écran et rompre avec des habitudes de visionnage.

Une limite de temps pour les Shorts sur mobile

La fonctionnalité est en cours de déploiement sur les applications mobiles de YouTube. Les utilisateurs pourront trouver une option directement dans les paramètres de leur compte pour définir une durée maximale quotidienne dédiée aux Shorts.

Lorsque la limite sera atteinte, une notification apparaîtra, indiquant que les Shorts sont mis en pause pour le reste de la journée. Cependant, YouTube précise bien que la notification est désactivable.

L'efficacité de la mesure repose donc entièrement sur la volonté de l'utilisateur de respecter ses propres restrictions.

Une réponse aux critiques sur le doomscrolling

YouTube n'est pas étranger aux critiques concernant le " doomscrolling ", ce phénomène de consommation passive et souvent anxieuse de contenu.

La plateforme avait déjà introduit par le passé des outils tels que les rappels pour inviter à faire une pause ou les alertes pour l'heure du coucher, qui permettent de définir des alarmes après une certaine durée de visionnage.

La nouvelle limite spécifique aux Shorts, un format particulièrement propice au défilement infini, est une évolution logique.

Pas encore avec le contrôle parental

Actuellement, la limite de temps n'est pas intégrée aux contrôles parentaux, mais c'est prévu pour plus tard cette année ou l'année prochaine. La différence sera alors de taille.

Lorsque l'option sera activée par le biais du contrôle parental, les notifications de limite de temps ne seront pas désactivables.