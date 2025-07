Dix ans après son lancement en 2015, la page "Tendances" de YouTube tire sa révérence. La plateforme vidéo, leader incontesté avec plus de 2,7 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, a annoncé cette décision le 10 juillet 2025. Pourquoi un tel changement ? "Lorsque nous avons lancé la page Tendances en 2015, la réponse à 'Qu'est-ce qui est tendance ?' était beaucoup plus simple à saisir avec une liste singulière de vidéos virales dont tout le monde parlait", explique YouTube dans un communiqué. Mais le monde a changé. Aujourd'hui, les tendances sont multiples, fragmentées en micro-communautés et diversifiées à l'extrême. Ce qui était "viral" il y a dix ans n'est plus la même chose.

YouTube admet que sa page Tendances a connu une baisse "significative" de son trafic au cours des cinq dernières années. Les utilisateurs découvrent désormais les vidéos populaires par d'autres biais : les Shorts, les suggestions de recherche, ou d'autres plateformes comme TikTok. L'ancien système, figé en une liste unique et globale, ne reflétait plus la richesse des contenus populaires. Le mouvement est clair : YouTube veut s'adapter à la réalité des usages. Cette décision représente un virage majeur pour le service vidéo.

YouTube Charts : Votre nouvelle boussole pour les tendances ciblées ?

Le successeur de la page Tendances s'appelle désormais "YouTube Charts". Ce nouveau système, en cours de déploiement, va décomposer les tendances en listes spécifiques par catégories. Fini la page unique et englobante. Désormais, les spectateurs pourront explorer les contenus populaires dans des catégories précises comme les clips musicaux, les podcasts les plus écoutés, ou encore les bandes-annonces de films. YouTube a promis d'ajouter d'autres catégories de charts "au fil du temps", offrant ainsi une expérience de découverte bien plus ciblée et pertinente pour les utilisateurs.

Les vidéos de jeux vidéo tendance, par exemple, seront désormais à retrouver sur la page "Gaming Explore". Et pour le contenu personnalisé, YouTube continuera de s'appuyer sur son système de recommandations via les flux d'accueil de chaque utilisateur. L'idée est de "montrer un éventail plus large de contenus populaires pertinents", qui "correspond mieux à la façon naturelle dont les spectateurs trouvent déjà de nouvelles vidéos". Ce n'est qu'une des dernières d'une série de grandes évolutions sur la plateforme, qui a récemment annoncé ne plus monétiser les contenus générés par IA ou répétitifs. C'est une stratégie d'évolution pour le divertissement numérique qui s'adapte aux nouvelles attentes de l'audience.

Pourquoi ce changement et quelles conséquences pour les créateurs ?

Ce retrait de la page Tendances est une réponse directe aux critiques et à l'évolution des pratiques. Les créateurs reprochaient notamment à YouTube d'exiger des chiffres de visionnage bien plus élevés pour apparaître dans cette section, comparé aux comptes de marques qui publient des bandes-annonces ou des extraits TV. Ce qui laissait penser que la page ne reflétait pas toujours la vraie popularité des vidéos indépendantes. Avec les Charts, YouTube espère offrir plus de visibilité à une plus grande diversité de contenus et de créateurs.

Pour les créateurs qui utilisaient la page Tendances comme source d'idées, YouTube les oriente désormais vers l'"onglet Inspiration" de YouTube Studio, qui propose des suggestions de contenu générées par IA. La plateforme promet aussi de développer de nouvelles méthodes pour stimuler la découverte des jeunes talents, à l'image du système promotionnel Hype lancé l'année dernière, qui permet aux spectateurs d'amplifier la portée de certaines vidéos via un classement. Ces changements s'inscrivent dans une refonte plus globale de l'écosystème de YouTube, visant à favoriser un contenu plus original, plus diversifié, et mieux adapté aux attentes des communautés. C'est une réorganisation profonde qui va influencer les créateurs de contenu en ligne.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi YouTube supprime-t-il sa page "Tendances" ?

YouTube supprime sa page "Tendances" car elle n'est plus pertinente. Les utilisateurs découvrent désormais les vidéos virales via d'autres canaux (Shorts, recommandations personnalisées, autres plateformes). De plus, la page avait connu une baisse significative de trafic et ne reflétait plus la diversité des micro-tendances actuelles.

Qu'est-ce qui remplace la page "Tendances" sur YouTube ?

La page "Tendances" est remplacée par "YouTube Charts", un nouveau système qui propose des listes de contenus populaires spécifiques à des catégories (musique, podcasts, bandes-annonces, etc.). Le contenu global le plus populaire sera toujours visible dans une section "Trending Now" déplacée.

Comment les créateurs de contenu seront-ils affectés par ce changement ?

Les créateurs devront s'adapter à de nouvelles méthodes de découverte de contenu. YouTube les oriente vers l'onglet Inspiration de YouTube Studio pour les idées, et développe des systèmes comme Hype pour aider à la visibilité des nouveaux talents. L'objectif est de favoriser un contenu plus original et pertinent pour des audiences ciblées.