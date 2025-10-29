En s'adressant en particulier aux créateurs, YouTube annonce le déploiement de nouveaux outils pour l'expérience sur téléviseur. Plusieurs fonctionnalités sont au programme pour mettre en valeur le contenu des créateurs sur grand écran.

De l'upscaling avec l'IA

La principale nouveauté réside dans l'utilisation de l'IA pour améliorer automatiquement la résolution des vidéos. Les contenus initialement soumis dans une définition inférieure à 1080p (entre 240p et 720p) seront ainsi passés (upscaling) en haute définition (HD), avec un objectif futur de supporter la 4K.

YouTube précise que les créateurs garderont un contrôle total sur leur bibliothèque et pourront désactiver l'option. Les spectateurs pourront également choisir de regarder la vidéo dans sa résolution d'origine, l'option améliorée étant clairement identifiée dans les paramètres.

En parallèle, la limite de taille des miniatures passe de 2 Mo à 50 Mo pour permettre l'affichage d'images en qualité 4K.

Une découverte de contenu plus intuitive

Pour améliorer l'expérience utilisateur, YouTube revoit la manière dont les contenus sont présentés et trouvés. Des aperçus immersifs sur la page d'accueil permettront aux spectateurs de naviguer plus facilement entre leurs chaînes favorites.

Une nouvelle présentation aide les créateurs à organiser leurs vidéos en collections, à la manière des séries sur les plateformes de streaming. De plus, la recherche contextuelle est optimisée.

Une recherche effectuée depuis la page d'une chaîne priorisera les vidéos de ce créateur dans les résultats, évitant qu'elles ne soient perdues parmi le contenu de toute la plateforme.

Pour le commerce sur grand écran

YouTube transforme également le téléviseur en une nouvelle vitrine pour le shopping. Bientôt, sur les vidéos éligibles, un QR code s'affichera à l'écran, permettant aux spectateurs de le scanner avec leur smartphone pour accéder directement à la page du produit.

La plateforme teste aussi la possibilité pour les créateurs de faire apparaître des produits à des moments précis de la vidéo, dans le but de rendre l'expérience d'achat plus intégrée et contextuelle.