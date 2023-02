Entreprise d'e-commerce spécialisée dans la vente de vêtements et de chaussures, Zalando évoque à son tour un environnement macroéconomique devenu difficile, notamment dans un contexte de forte d'inflation. Les effets de la pandémie avec une forte accélération de la demande ne sont plus d'actualité.

Du côté des acteurs du numérique et de groupes d'ampleur comme Amazon, par exemple, une telle entrée en matière est devenue classique ces dernières semaines et derniers mois pour annoncer des suppressions d'emplois. Zalando n'y coupe donc pas et va tailler dans ses effectifs.

Patrons et fondateurs du groupe basé en Allemagne, David Schneider et Robert Gentz indiquent que plusieurs centaines de postes au sein de plusieurs équipes sont concernés. Ils ajoutent que de nombreuses divisions de Zalando seront touchées, y compris au niveau de la direction générale.

Plus de 50 millions de clients actifs

" Nous ne connaissons pas encore précisément l'impact sur chaque secteur, mais nous savons que les rôles opérationnels de première ligne dans les centres logistiques, le service client et les magasins, ainsi que les rôles opérationnels dans nos Zalando Studios ne seront pas affectés ", écrivent les dirigeants dans une lettre aux salariés qui a été rendue publique.

Ils soulignent l'une des décisions les plus difficiles qu'ils ont dû prendre. " Nous savons que c'est la bonne chose à faire pour Zalando et pour tout le succès et impact à venir. Nous comprenons qu'il s'agit d'une période difficile pour notre communauté. "

Fondée en 2008, l'entreprise Zalando revendique plus de 50 millions de clients actifs. Un cap qui a pour la première fois été franchi fin septembre dernier. Le groupe emploie environ 17 000 personnes dans le monde.