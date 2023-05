Cela fait plusieurs jours que l'on peut trouver, en cherchant un peu, la ROM de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sur les sites spécialisés dans le piratage. Une fuite qui fait écho à des jeux envoyés très en avance auprès d'un grand nombre de joueurs dont certains ont pris le parti d'extraire le titre pour le partager.

Rappelons qu'officiellement, le titre majeur de 2023 sur

ne sera disponible qu'à compter du 12 mai... Néanmoins, le titre est déjà disponible pour ceux disposant d'une Switch piratée... Mais également auprès des joueurs PC qui préfèrent l'émulation.

Et pour ces derniers, la nouvelle est particulièrement savoureuse, puisque les développeurs de Yuzu et Ryujinx, les deux émulateurs majeurs de Switch, ont déjà annoncé que le titre pouvait être pleinement jouable, et ce, à 60 fps.

Comme toujours, il faut disposer d'une configuration assez musclée pour profiter du titre en condition optimale, mais il est intéressant de voir que les deux émulateurs réussissent à le proposer à 60 fps, alors que l'on s'attendait à ce que le titre souffre lui-même des limites techniques de la Switch.

Pour profiter du titre sur émulateur, il faudra toutefois composer avec quelques bugs graphiques parfois, mais le titre n'est pas encore officiellement sorti, et la communauté devrait largement optimiser l'ensemble assez rapidement pour permettre de profiter de la meilleure expérience possible sur le jeu.