Voilà une situation qui a de quoi énerver Nintendo et une partie des fans de la franchise : alors que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom doit sortir le 12 mai prochain, 6 ans après la sortie de Breath of the Wild, on trouve déjà le jeu sur la plupart des plateformes de téléchargement pirate.

Nombreux sont ainsi les sites pirates a référencer le jeu de Nintendo. Il semble que certains joueurs ont déjà réussi à mettre la main sur le jeu et à l'extraire pour le proposer en ligne près de deux semaines avant même la sortie officielle du nouvel épisode de Zelda.

Le nouveau Zelda déjà disponible en téléchargement illégal

Plus largement, il se murmure que certaines boutiques (et elles sont visiblement nombreuses), n'ont pas respecté la date de lancement du jeu de Nintendo et que nombreux sont déjà celles et ceux à profiter des toutes nouvelles aventures de Link sur Nintendo Switch.

Certains joueurs n'ont pas hésité à extraire le titre pour le proposer sur des forums, puis en téléchargement direct et P2P. Nintendo déploie désormais des contre-mesures pour faire déréférencer ces sites et faire supprimer les fichiers des plateformes de stockage, mais la diffusion d'un des jeux les plus attendus de l'année sur Switch semble incontrôlable...

La situation entraine un partage important de vidéos et screenshots du titre, avec le risque de voir l'expérience divulgâchée aux puristes qui attendent patiemment et étaient déjà parvenus à s'éviter le spoil de la diffusion de l'artbook officiel.

Compte tenu des dernières offensives de Nintendo contre ceux ayant partages l'ArtBook officiel, on imagine que Big N a sorti l'artillerie lourde et que les utilisateurs ayant partagé les copies du titre seront désormais traqués et poursuivis en justice pour en faire de nouveaux exemples.