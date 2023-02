The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est sans doute le jeu le plus attendu sur Nintendo Switch cette année. La console hybride de Nintendo va ainsi enfin s'offrir une suite au très populaire Breath of the Wild.

Mais le jeu suscite également la polémique : il pourrait être le premier jeu de Nintendo sur Switch à adopter la nouvelle politique tarifaire. Nintendo prévoit ainsi d'augmenter le prix de ses jeux, comme l'ont déjà prévu la plupart des éditeurs.

69,99€ : la hausse de prix se confirme

Le titre est ainsi prévu pour une sortie fixée au 12 mai 2022, mais au-delà de l'impatience, les joueurs ont assez mal pris la hausse tarifaire : le jeu sera vendu 69,99$ au lieu des 59,99 traditionnels pour les jeux Switch.

Les éditeurs ont déjà largement justifié la hausse tarifaire par un contexte économique complexe : le cout des développements augmente, l'inflation fait rage... La qualité globale des jeux proposés a largement évolué, sans que le prix ne suive réellement les investissements nécessaires.

Face à la gronde, Nintendo a pris la parole et précisé que le prix de Zelda Tears of the Kingdom serait finalement une "exception". La marque a bien confirmé qu'elle devrait parfois procéder à des hausses de prix, mais que cela se réglera "au cas par cas" en fonction des productions.

Reste à savoir si le discours qui vise à rassurer aujourd'hui tiendra sur le long terme.