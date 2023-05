Le très attendu jeu vidéo The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom débarque en effet demain 12 mai pour la plus grande joie des fans de l'univers Zelda.

Ce jeu est pour rappel la suite de Breath of the Wild, ou les joueurs évoluent dans un monde ouvert avec toujours plus de secrets et d'aventures passionnantes.

Tears of the Kingdom proposera de nouveaux pouvoirs pour Link, des changements dans le royaume d'Hyrule avec l'apparition des îles Célestes mais aussi le retour de Ganondorf en tant que grand méchant.

Comme précisé, la date de sortie du jeu est prévue pour demain 12 mai, et ce à la fois en version physique et numérique (en exclusivité sur Nintendo Switch).

A noter que les joueurs qui avaient pré-commandé la version physique du jeu devront également demain pour y jouer, alors que ceux ayant acheté la version numérique peuvent dès à présent commencer à télécharger le jeu, d'autant plus utile que le jeu est très gros, le plus gros d'ailleurs jamais proposé sur la Switch. Et pour ceux possédant une version pirate de Zelda Tears of the Kingdom, no comment :)

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est l'un des jeux vidéo les plus attendus de cette année et sa sortie un événement. A vous les joies d'un monde ouvert encore plus grand et immersif avec de nombreuses fonctionnalités et des graphismes améliorés. Amusez-vous bien !

Vous pouvez acheter The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom chez Micromania, Fnac, Amazon, Cdiscount...