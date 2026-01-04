Le fabricant chinois de puces Zhaoxin officialise la préparation de sa prochaine génération de processeurs, la série KX-8000. Prévue pour 2026, cette gamme vise des performances capables de rivaliser avec l'architecture Zen 4 d'AMD, grâce à une fréquence de 4 GHz et le support du PCIe 5.0 et de la DDR5.

Loin d'être un acteur débutant, l'entreprise Zhaoxin trace sa route depuis plusieurs années dans le secteur très concurrentiel des processeurs x86.

Sa précédente génération, la série KX-7000 lancée en 2023, avait déjà marqué une progression notable. Gravés en 7 nm et dotés de 8 cœurs, ces processeurs atteignaient 3,7 GHz et supportaient la DDR4 et la DDR5.

Cependant, les benchmarks ont montré que leurs performances, bien qu'en nette amélioration, restaient un cran en dessous de l'architecture Zen 3 d'AMD ou des puces de 10ème génération d'Intel.

C'est dans ce contexte que l'annonce des KX-8000 prend tout son sens : il ne s'agit plus de rattraper, mais bien de concurrencer.

Une montée en gamme technologique très attendue

La nouvelle génération KaiXian KX-8000 marque une rupture claire avec ses prédécesseurs. Zhaoxin promet une fréquence de pointe atteignant les 4 GHz, un seuil symbolique et performant. Cette annonce s'accompagne de l'adoption des standards les plus récents du marché, positionnant ces puces pour les ordinateurs personnels et les systèmes embarqués haute performance.

En effet, les processeurs KX-8000 abandonneront le support de la DDR4 pour se concentrer exclusivement sur la mémoire DDR5. De plus, ils intégreront le support du PCIe 5.0, offrant des débits de transfert de données bien supérieurs à la génération précédente, qui se limitait au PCIe 4.0.

Une puce graphique intégrée (iGPU) aux performances significativement améliorées est également au programme.

L'ombre d'AMD Zen 4 en ligne de mire

Au-delà des spécifications techniques, c'est l'ambition affichée qui frappe les esprits. Alors que les KX-7000 peinaient à égaler l'architecture Zen 3, des responsables de Zhaoxin ont clairement indiqué que la série KX-8000 ciblait directement les performances de l'architecture Zen 4 d'AMD.

Cette déclaration suggère une refonte architecturale majeure et une optimisation poussée. Si la promesse est tenue, Zhaoxin pourrait proposer une alternative crédible sur le segment des processeurs à haute performance, tout en mettant en avant une efficacité énergétique de premier plan.

L'enjeu est de taille et témoigne de la volonté chinoise d'atteindre une souveraineté technologique dans ce domaine stratégique.

Un calendrier ambitieux mais encore nimbé de mystère

L'annonce officielle de Zhaoxin se présente pour l'instant davantage comme une feuille de route que comme un lancement détaillé. La société évoque une présentation officielle en 2026, ce qui laisse entrevoir une disponibilité commerciale des produits finis, probablement dans des PC pré-assemblés pour le marché domestique, au cours de l'année 2027.

Cependant, de nombreuses inconnues demeurent. Zhaoxin n'a pas encore communiqué sur des détails cruciaux comme le nombre de cœurs, les spécificités de l'architecture sous-jacente ou encore le procédé de gravure qui sera utilisé.

Ces éléments seront déterminants pour évaluer si l'objectif de rivaliser avec Zen 4 est un pari réaliste ou un simple « effet d'annonce ».