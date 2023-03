Avis de fermeture pour le site d'hébergement et de partage de fichiers Zippyshare. Elle est programmée pour la fin de ce mois mars. Un projet qui a vu le jour en 2006 sous une forme qui a très peu évolué et qui décide de s'arrêter de lui-même.

Les raisons de cette fermeture sont multiples et vont au-delà de celles mentionnées dans un billet de blog du service d'hébergement de fichiers gratuit. Un problème avec le modèle économique et la baisse des revenus publicitaires, une fréquentation en berne, la hausse des prix de l'électricité.

Zippyshare se compare en outre à un dinosaure du domaine, dont plus personne n'a besoin face à des services de stockage de fichiers plus modernes, avec davantage de fonctionnalités et de meilleures performances.

Pointé du doigt pour du téléchargement illégal

Ce sabordage en bonne et due forme n'évoque toutefois pas la question du piratage. En 2015, Zippyshare était sur la liste noire américaine et figurait parmi les cyberlockers pointés du doigt, en particulier pour du téléchargement illégal de musique.

" Zippyshare serait hébergé en France. Ses revenus proviennent de la publicité payante qui cible des millions d'utilisateurs dans le monde entier. […] Les pages de Zippyshare sont connues pour installer des logiciels malveillants et envoyer vers des sites web dangereux ", pouvait-on lire dans le rapport de l'époque.

L'industrie américaine de la musique était ultérieurement revenue à la charge contre Zippyshare. En 2019 et sans véritable explication, l'accès à Zippyshare a été bloqué pour des utilisateurs en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni.