Anime : ADN prend son indépendance sous pavillon franco-belge

Dans la torpeur de l'été, la plateforme Anime Digital Network a annoncé le démarrage d'une nouvelle aventure en devenant Animation Digital Network... et avec toujours comme alias ADN. Elle coïncide avec le fait que le groupe d'édition et de médias franco-belge Média-Participations devient l'actionnaire à 100 % de la plateforme ADN.

" Cette nouvelle étape importante concrétise les ambitions du groupe pour continuer de développer cet acteur majeur de la SVOD, en France et en Europe ", a indiqué Animation Digital Network. La plateforme a ajouté vouloir " soutenir l'animation française avec de nouvelles productions originales. "

Parmi des projets cités et actuellement en production, Dreamland en coproduction avec Ellipse Animation et La Chouette Compagnie, Lance Dur en coproduction avec Ankama. Pour autant, il est toujours question de capitaliser sur une gamme d'anime japonais. Elle est déjà touffue avec par exemple la série One Piece streaming adaptée du manga éponyme le plus vendu de tous les temps.

" La volonté d'ADN a toujours été de partager avec le marché français sa passion pour l'animation, qu'elle soit japonaise ou française ", a déclaré le directeur général d'ADN. " ADN proposera désormais un plus large éventail d'anime japonais, d'animation pour adolescents et adultes ainsi que des productions originales françaises. "

Animation Digital Network prend son indépendance

Ce changement pour Anime Digital Network touche plus globalement les plateformes de streaming de séries d'animation japonaises avec une présence en France. Avant de rejoindre complètement le groupe Média-Participations, la plateforme ADN était également détenue par la plateforme Crunchyroll.

La plateforme américaine Crunchyroll avait été rachetée par Sony il y a tout juste un an et pour un montant de près de 1,18 milliard de dollars via la filiale Funimation Global Group du groupe nippon. Animation Digital Network fonctionnera de manière indépendante sous la direction de Média-Participations. En marge de la scission avec Crunchyroll, une initiative concerne la réduction de l'empreinte carbone d'ADN par le biais de l'optimisation de la consommation de ses serveurs.

Dans une FAQ, ADN précise que sa grille tarifaire restera inchangée même avec le développement de son catalogue (accès gratuit compris). De nouvelles formules pourront toutefois apparaître. Par ailleurs, la plateforme assure que si certains titres vont partir, " de nombreux vont rester. "

Dans un contexte de hausse du piratage des mangas

Selon l'entreprise britannique MUSO, la consultation mondiale pour les sites de piratage a atteint 52,5 milliards de visites au premier trimestre 2022. C'est une augmentation de 29,3 % par rapport au premier trimestre 2021. Elle est notamment portée par la catégorie de l'édition (ebooks, mangas, livres éducatifs, magazines et journaux) qui a connu la plus forte progression sur un an pour la demande de contenus pirates.

Trois des cinq premiers sites de piratage en matière de visites sont consacrés aux mangas. Et des mangas aux anime… il n'y a finalement qu'un pas pour le piratage.