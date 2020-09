Adobe : de l'intelligence artificielle pour remplacer automatiquement le ciel des images

Adobe intègre de plus en plus d'intelligence artificielle dans ses solutions d'édition photo et propose désormais un module de changement automatique du ciel dans les clichés.

L'intelligence artificielle est un des axes de développement d'Adobe et notamment au service de son outil de retouche graphique Photoshop. Depuis plusieurs années, le groupe développe des algorithmes qui visent à automatiser et à faciliter le travail de retouche sur les photos et la marque vient de dévoiler un nouvel outil.

L'outil en question permet tout simplement de remplacer le ciel dans n'importe quelle photo en quelques clics. L'intelligence artificielle est alors capable de repérer le ciel sur le cliché original et d'opérer automatiquement un détourage précis avant d'appliquer un nouveau fond. Mieux encore, le logiciel ajuste les niveaux et courbes de couleur afin que le rendu soit le plus naturel possible.

Par exemple, si l'on passe d'une photo de plein jour à un ciel de coucher de soleil, le reste de l'image prendra une teinte plus chaude pour mieux correspondre à l'éclairage global provenant normalement du ciel.

C'est notamment grâce à ces outils puissants et automatisés qu'Adobe espère prochainement séduire de nouveaux utilisateurs et une cible plus grand public