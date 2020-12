Adobe invite les utilisateurs à désinstaller Flash Player en avance

Cela fait presque 1 an déjà que divers logiciels et notamment les navigateurs Internet ne prennent plus en charge ou bloquent partiellement le module Adobe Flash. Considéré à la fois comme une antiquité et un point d'entrée pour les malwares et autres actes malveillants, Flash sera prochainement enterré par Adobe.

Et désormais c'est Adobe qui invite les utilisateurs de Windows 10 à complètement désinstaller le module. L'éditeur avait déjà mené quelques campagnes pour progressivement annoncer la disparition du lecteur en invitant les utilisateurs à se tourner vers d'autres solutions plus modernes... Cette fois, l'éditeur prend les devants et propose directement aux utilisateurs de désinstaller son module.

Adobe rappelle ainsi que Flash Player ne sera plus supporté à compter du 31 décembre 2020 et qu'un blocage total sera mis en place à partir du 12 janvier 2021, ce qui ne devrait plus permettre de lire aucun contenu via Flash Player.

Si Flash Player s'est imposé comme un standard au début des années 2000, les différents scandales sécuritaires ont rapidement plombé la réputation du module et d'Adobe. Par ailleurs, l'outil a été longtemps pointé du doigt pour ralentir l'évolution du Web et notamment la bascule vers HTML5.

Notons que même si vous ne désinstallez pas Adobe Flash de vous-même, Windows 10 s'en chargera automatiquement et inexorablement lors de la prochaine mise à jour prévue.