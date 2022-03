Guerre en Ukraine et brouillage des signaux satellite : l'AESA alerte

Le conflit en Ukraine a conduit la Russie à déployer des systèmes de brouillage et leurrage de signaux satellite de positionnement, notamment GPS et Galileo, qui ont des conséquences pour le militaires mais aussi les moyens de transport civils et notamment les avions de ligne.

Et ce brouillage ne se limite pas au seul territoire ukrainien. L'AESA (Agence européenne de sécurité aérienne) a émis un bulletin d'alerte le 17 mars pour signaler que des effets ont été constatés du côté de la mer Baltique (région de Kaliningrad) affectant les Etats Baltes et la Pologne, à l'est de la Finlande, au-dessus de la Mer Noire et sur la partie Est de la Méditerranée, touchant des zones proches de Chypre, Turquie, Liban, Syrie, Israel et au nord de l'Iraq.

L'AESA avertit de diverses conséquences pour l'aviation civile et de potentiels dangers pour les lignes aériennes dans ces zones géographiques. Cela va de la perte de signal de positionnement en vol aux perturbations des phases d'approche en passant par le déclenchement d'alertes d'instruments, notamment d'altitude, trompés par de fausses informations.

Pas de situation à grand risque mais une surveillance à assurer

L'Autorité indique que ces signalements demandent une attention particulière mais ne nécessitent pas encore de déclencher des mesures de sécurité fortes telles que prévues dans la législation européenne.

Il s'agit pour le moment de s'assurer essentiellement que les méthodes de positionnement alternatives sont fonctionnelles, de signaler toutes les perturbations de signaux GNSS rencontrées et de vérifier que les équipages sont informés et préparés à faire face à ces anomalies.

Le journal Les Echos rappelle que la Russie avait déjà procédé à des brouillages GNSS dans la zone lors de l'annexion de la Crimée en 2014 et en Syrie, mais dans une moindre mesure.

Il observe également qu'un seul véhicule militaire russe dédié peut bloquer les signaux GPS et Galileo (au moins civils) sur un territoire grand comme un quart de la France.