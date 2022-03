L'UE va envoyer des équipements pour soutenir les réseaux telecom fixes et mobiles ukrainiens

Maintenir le fonctionnement des réseaux fixes et mobiles en Ukraine est de plus en plus difficile. L'UE va apporter son soutien en envoyant des équipements.

Le maintien du fonctionnement des réseaux fixes et mobiles en Ukraine est de plus en plus compliqué après 15 jours de conflit occasionnant des dégâts dans les infrastructures et des coupures d'électricité fréquentes.

Tandis qu'Elon Musk a envoyé du matériel Starlink pour des connexions à sa constellation de satellites Starlink fournissant un accès internet, l'Union européenne a validé l'envoi rapide d'équipements télécom en Ukraine pour soutenir autant que possible les infrastructures et assurer le maintien des communications.

La décision a été prise à l'issue d'un conseil télécom européen organisé mercredi dernier mais la nature exacte des équipements concernés (du smartphone au serveur en passant par les équipements réseau) n'a pas été dévoilée. Elle vient en complément d'initiatives privées d'entreprises faisant des dons de matériel électronique.

Kit de connexion Starlink

Si l'attaque de la tour de télévision de Kiev a marqué les esprits, les réseaux ukrainiens ont plutôt bien résisté jusqu'à présent et permettent d'échanger des informations et de passer des appels.

La Russie n'a volontairement pas décimé ces moyens de communication pour pouvoir les espionner ou les utiliser à son tour si elle devait occuper le terrain dans la durée.

Les coupures de courant dans plusieurs grandes villes ukrainiennes restent problématiques. Dans le même temps, des géants de l'interconnexion des réseaux comme Cogent ont commencé à isoler la Russie du reste de l'Internet mondial.