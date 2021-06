Age of Empires IV s'offre une date de sortie

Après de longs mois d'attente, Microsoft est parée au lancement d'Age of Empires IV et confirme sa date de sortie.

Cela fait plus d'un an que Microsoft tease la sortie d'Age of Empires IV, un quatrième volet d'une franchise laissée de nombreuses années sans suite... Mais toujours aussi populaire alors même que le style STR n'a pas trouvé de véritable moteur pour prendre le relais.

Microsoft a ainsi publié une bande-annonce d'une minute à peine qui a le mérite de confirmer une date de sortie fixée au 28 octobre prochain, en exclusivité sur PC Windows 10.

On redécouvre ainsi quelques phases de jeu, notamment le siège de villes, les affrontements en mer ou encore quelques éléments historiques avec des mentions à Jeanne d'Arc.