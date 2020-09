Aidez la NASA à retourner sur la Lune : 5 Millions de dollars à la clé !

Ce n'est un secret pour personne, la NASA souhaite retourner sur la Lune et l'agence spatiale américaine compte désormais sur les particuliers pour y parvenir.

L'Agence Spatiale Américaine développe son programme Artémis qui vise à poser des astronautes sur la Lune à l'horizon 2024. Et si le budget a récemment été présenté au Sénat américain, l'agence fait encore face à certaines problématiques.





Ainsi, l'agence doit encore composer avec quelques limites techniques : l'équipe envoyée sur la Lune devrait y rester deux semaines pour mener différentes expériences sur place. La durée du séjour représente un enjeu de taille puisque sur la Lune, certaines nuits peuvent justement durer plus de deux semaines et se pose ainsi la question de la production d'énergie sans lumière solaire...

C'est pourquoi la NASA a fait appel à la plateforme HeroX et lancé le projet "Watts on the Moon". Il s'agit d'un appel d'offres qui consiste à trouver des entreprises qui pourraient proposer des solutions à cette problématique. Au total, ce sont 5 millions de dollars qui sont en jeu pour les sociétés ou individus dont les idées seront sélectionnées par la NASA.