Aiibot 3 : 71 % de réduction sur le purificateur d'air. Mais aussi notre sélection des bons plans du jour

Le purificateur d’air Aiibot 3 est actuellement à prix plus que réduit chez Amazon. Avec son désign épuré de couleur blanche, il s’associera parfaitement bien avec votre intérieur.

Il est composé de trois filtres : un filtre catalytique à froid, un filtre HEPA et un dernier au charbon actif, permettant d’intercepter les cheveux par exemple. Grâce à cette filtration, il permet d’absorber les microparticules, les mauvaises odeurs, les gaz nocifs et les allergènes. L’Aiibot est capable de traiter jusqu’à 210 m3/h et peut purifier sans mal une pièce de 55 m².

Le purificateur d’air possède 4 vitesses de ventilation, dont une en mode silencieux de 29 dB. Il est aussi équipé d’une minuterie afin de faire des économies d’énergie.

Vous pouvez retrouver le purificateur d’air Aiibot 3 au prix de 34 € au lieu de 120 € avec le coupon à activer plus le code SI7HKI83 sur Amazon.

