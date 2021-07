Casque Sennheiser HD 599, carte SD SanDisk 256 Go et PC portable gamer MSI GF75 : jusqu’à 50 % de réduction

Notre trio du jour, le casque Sennheiser HD 599, la carte SD SanDisk 256 Go et le PC portable gamer MSI GF75 bénéficie jusqu’à 50 % de rabais sur leur prix !!!

Commençons par la carte mémoire SD SanDisk Extreme Pro 256 Go qui bénéficie d’une réduction de 49 % sur le site internet Amazon.

Cette carte SD est idéale pour les vidéos UHD 4K grâce à sa vitesse d’enregistrement de 90 Mo/s et à sa classe de vitesse UHS 3. De plus, elle profite d’une vitesse de transfert allant jusqu’à 170 Mo/s ce qui profite au flux de travail.

Elle est aussi très résistante aux conditions extérieures comme les températures, l’eau ou même les rayons X. Pour finir, la carte est accompagnée du logiciel RescuePRO Deluxe 2 afin de restaurer des données perdues lors de mauvaises manipulations.

Actuellement sur le site Amazon, la carte mémoire SDXC SanDisk Extreme Pro 256 Go est au tarif de 58 € au lieu de 114 € avec la livraison gratuite.



Passons ensuite sur le PC portable gamer MSI GF75 Thin i5 qui passe sous la barre des 900 € chez Amazon.

Son écran LED est de 17,3" et affiche une résolution de 1920 x 1080 pixels en Full HD. Au niveau de la connectique, il est équipé de 4 ports USB3, d’un port HDMI, d’une entrée et sortie casque / micro et d’un port Ethernet.

Côté processeur, il est propulsé par un Intel Core i5 10300H cadencé à 2,5 GHz avec 16 Go de mémoire vive et 512 Go SSD d’espace de stockage. La carte graphique GeForce RTX 2060 vient compléter ce très bon PC gamer avec une capacité mémoire de 16 Go.

Le PC portable MSI GF75 i5 est affiché au prix réduit de 860 € au lieu de 1399 €, une offre à ne pas rater chez Cdiscount avec une livraison rapide et gratuite.



Finissons avec le casque Sennheiser HD 599 en promo chez Amazon avec une réduction de 50 % de son prix.

Avec un poids de 255 grammes, le casque s'affiche avec une belle couleur noir mate et un design plutôt élégant. Son arceau rembourré et ses coussinets d’oreille de qualité sont adaptés à de longues sessions d’écoute.

La très bonne qualité du son est présente de par la technologie de transducteur de Sennheiser et de la conception E.A.R. qui canalise le signal audio directement dans les oreilles. Le Sennheiser HD 599 est un casque ouvert qui donne l’impression d’être dans un concert avec des sons très équilibrés.

Le casque Sennheiser HD 599 est au prix de 99 € au lieu de 199 € chez Amazon avec toujours la livraison gratuite et rapide pour les membres d’Amazon Prime.

