Airbus A380 : Emirates ne serait pas contre une version repensée

Si la production de l'Airbus A380 a été arrêtée bien avant ce qui était prévu, cela n'empêche pas la compagnie Emirates de lui souhaiter un successeur plus léger et performant. Mais est-ce réalisable ?

Il y avait de la place pour un avion commercial massif tel que l'Airbus A380 sur le marché mais les contraintes financières de l'achat et de l'entretien d'un tel appareil, le réservant à certaines compagnies aériennes, et surtout la pandémie de coronavirus qui a mis à genoux le secteur aérien pendant deux ans ont contribué à raccourcir la carrière du géant des airs.

L'Airbus A380 n'est plus produit et l'ultime exemplaire (le 253ème produit, sur une prévision initiale de 1000 appareils qui ne sera donc pas concrétisée) a été livré en décembre dernier à la compagnie Emirates.

Si cette dernière se dit très satisfaite de sa flotte d'Airbus A380, elle lance aussi des perches pour faire savoir qu'elle ne serait pas contre un successeur optimisé et toujours capable d'embarquer plusieurs centaines de passagers par vol.

BFMTV se fait l'écho des déclarations de son dirigeant Tim Clark qui précise ses attentes autour d'un avion plus léger grâce à l'utilisation de matériaux composites et d'une nouvelle motorisation "Open Fan" plus performants permettant de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2.

Reprise du secteur aérien mais...

Le commentaire intervient alors que le secteur aérien reprend des couleurs cette année mais il nécessiterait de développer un nouvel avion. Or, les grands constructeurs ne prévoient pas de concevoir un nouvel avion du type de l'A380 à court terme et Airbus ne prévoit pas de proposer une variante de l'A380 avec les fameux moteurs Open Fan.

Airbus comme Boeing préparent des avions de ligne pouvant embarquer jusqu'à 400 passagers environ mais pas 600 (voire 800) comme le permettent certaines configurations de l'A380.

Il faudrait plus que l'incitation de la seule compagnie Emirates pour enclencher le développement d'un Airbus A380 Neo, selon les observateurs. On ne devrait donc pas voir voler de nouveaux géants avant un moment.