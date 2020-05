Airbus A380 : le géant des airs sorti de la flotte prématurément à cause du coronavirus

Son cycle de commercialisation aura été singulièrement court malgré des perspectives attractives et une volonté de répondre aux prévisions de forte augmentations du trafic aérien ces prochaines années.

L'Airbus A380 n'aura cependant pas réussi à convaincre sur le plan économique et sa carrière commerciale avait déjà été singulièrement écourtée, faute d'obtenir de nouvelles commandes.

Il avait déjà été décidé chez Air France-KLM de sortir le géant des airs d'ici 2022. Depuis, la pandémie du coronavirus, en imposant un très fort ralentissement du trafic aérien, n'a fait que précipiter le destin de cet avion de ligne hors norme.

Air France-KLM a donc annoncé l'arrêt d'exploitation définitif de l'Airbus A380 dès à présent. Outre les difficultés économiques liés à la baisse du trafic aérien, la compagnie revendique une volonté de "transformation avec des avions plus modernes, plus performants et dont l'empreinte environnementale est considérablement réduite", avec un renouvellement de flotte par Airbus A350 et Boeing 787 dont les livraisons ont démarré.

La dépréciation de la flotte d'Airbus A380 s'élève à 500 millions d'euros et sera intégrée au bilan financier du deuxième trimestre 2020. La compagnie aérienne a comptabilisé 1,8 milliard d'euros de pertes au premier trimestre et ne s'attend à aucune amélioration avant le troisième trimestre au mieux.