AirCar : la voiture volante a effectué son premier vol

Avec les projets de voitures volantes et taxis volants, il y en a un peu pour tous les goûts. Alors que les véhicules du type eVTOL (electric vertical-takeoff-and-landing) pour un aéronef électrique avec décollage et atterrissage à la verticale semblent avoir le vent en poupe, c'est un tout autre type d'engin qui a récemment effectué son premier vol.

Avec le projet AirCar, on retrouve Stefan Klein qui avait déjà fait parler de lui avec la société slovaque AeroMobil. Il est le pilote d'essai et directeur technique de Klein Vision qui a conçu un nouveau modèle de voiture volante.

L'AirCar de 5e génération est censé passer du véhicule de route à un véhicule aérien en moins de 3 minutes. Fin octobre, cette voiture volante a réalisé deux décollages et atterrissages depuis un aérodrome à Piestany en Slovaquie.

Une voiture volante ou un avion roulant...

L'engin à deux places pèse 1 100 kg et peut transporter une charge utile de 200 kg en vol. Il est équipé d'un moteur BMW en version 1,6 L. Un décollage se fait sur une distance de 300 mètres en atteignant la vitesse de 200 km/h. En vol, il consomme 18 litres par heure.

Klein Vision fait mention d'une autonomie estimée à 1 000 km, mais ne donne toutefois pas beaucoup plus d'autres détails pour le moment. " Les principaux paramètres de vol ont confirmé tous les concepts et calculs théoriques sur lesquels le développement de l'AirCar était basé. "

Un rendez-vous est donné dans six mois pour une voiture volante avec une motorisation plus puissante. Il faudra aussi en savoir plus au sujet de la réglementation et d'une éventuelle commercialisation.