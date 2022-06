Bon plan : offrez vous du bon son avec les écouteurs Apple AirPods 2, mais aussi des smartphones, écouteurs...

Mettons en avant les écouteurs Apple AirPods 2 qui bénéficient d'une très belle réduction sur le site de Rakuten.

De couleurs blanches, les écouteurs sont de type intra-auriculaire avec d’une tige pour un meilleur maintien sur l’oreille. Les AirPods 2 sont aussi dotés d'une boite de rangement permettant de les recharger. De plus, ils détectent quand vous les retirez de vos oreilles pour mettre votre musique en pause.

Grâce à la technologie Bluetooth, vous bénéficiez d’une connexion deux fois plus rapide et plus stable. Les écouteurs peuvent être utilisés pendant maximum 24 heures avec une écoute de 5 heures par écouteur.

Sur Rakuten, les écouteurs Apple AirPods 2 sont au tarif de 109 € au lieu de 179 € avec la livraison gratuite.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans de la journée :

Acer Nitro 5 AN515-57 à 1199 € (15,6", i5, 16 Go RAM, 512 Go SSD, RTX 3070) Amazon





