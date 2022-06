Le Samsung Galaxy S22 Ultra 256 Go passe sous la barre des 1000 €, accompagné d'écouteurs et d'un PC portable

Commençons ce top avec le smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra qui profite d'une belle réduction sur Rakuten.

Ce dernier est équipé d'un écran AMOLED de 6,8" avec une définition de 3088 x 1440 pixels, un taux de rafraichissement de 12 Hz et un taux d'échantillonnage de 240 Hz. Nous notons aussi la présence d'une caméra dans l'écran de 40 MP. Le mobile est propulsé par le SoC Exynos 2200 avec 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage.

Au niveau de la photo, le smartphone profite de 4 capteurs dont le principal est de 108 MP accompagné de capteurs de 12, 10 et 10 MP. Du côté de l'autonomie, la batterie du S22 Ultra affiche une capacité de 5000 mAh qui offre une autonomie d'une journée et demie. Pour finir, le téléphone profite d'un stylet qui se range facilement.

Sur Rakuten, le smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra est au prix de 1000 € au lieu de 1359 € avec la livraison gratuite.





Passons maintenant aux écouteurs sans fil Xiaomi Mi True 2S qui bénéficient de 50 % de réduction sur Mi.com.

Ils disposent de haut-parleurs de 14,2 mm et profitent aussi de la connectivité Bluetooth 5.0 et de la technologie de transmission binaurale synchrone pour une transmission audio simultanée dans les deux écouteurs.

Du côté de l’autonomie, on peut écouter pendant 5 heures grâce à une seule charge et jusqu’à 24 heures avec le boîtier de charge. Ce dernier est compatible avec la charge sans fil. De plus, Ils intègrent de la réduction de bruit grâce à ses deux micros.

Sur le site de Mi.com, vous pouvez profiter des écouteurs Xiaomi Mi True 2S au prix de 50 € au lieu de 100 €.



Finissons avec le PC portable Lenovo Ideapad 3 17IML05 qui profite d'un petit prix chez Cdiscount.

Il intègre un écran Full HD de 17,3" avec une définition maximale de 1600 x 900 px avec un rétroéclairage LED. Il est propulsé par un processeur Intel Core i5 cadencé à 1,6 GHz avec 8 Go de RAM avec 512 Go d'espace de stockage en SSD.

Le PC portable Lenovo Ideapad 3 est équipé de trois ports USB, d'un port HDMI et d'une prise jack, mais aussi d'une batterie de 42 Wh offrant une très belle autonomie maximale de 9 heures.

Sur Cdiscount, le PC Lenovo Ideapad 3 17IML05 est au prix de 570 € au lieu de 666 € avec la livraison gratuite.



