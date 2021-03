AirPods 3 : des rendus officiels en fuite avant l'heure

GizmoChina vient de mettre la main sur des rendus officiels des prochains AirPods 3 d'Apple. Selon le site, les rendus proviendraient de plusieurs fournisseurs de la marque américaine.

Selon toute vraisemblance, Apple officialisera ses nouveaux accessoires ainsi que MacBook lors d'une keynote prévue le 23 mars prochain. On devrait donc rapidement pouvoir vérifier la véracité des rendus proposés ici.

GizmoChina précise qu'il s'agirait du design final des écouteurs true wireless choisi par Apple pour la version commerciale des AirPods 3. Les écouteurs se rapprochent ainsi un peu plus des AirPods Pro avec des tiges plus compactes. Par ailleurs, on s'attend à ce qu'Apple propose sa technologie de réduction de bruit active (ANC) sur cette gamme alors qu'elle était réservée à la gamme Pro jusqu'ici.

S'il s'agit d'une bonne nouvelle pour les utilisateurs, cela voudrait également dire qu'Apple dispose d'un nouvel atout majeur pour ses AirPods Pro de prochaine génération. Concernant la situation, c'est encore le flou total.

Apple pourrait ainsi faire le choix de baptiser les écouteurs présentés ci-dessus Airpods Pro Lite, ou plus simplement en finir avec les 2 gammes distinctes de ses dispositifs et ne plus proposer qu'un seul produit unique, afin notamment de pouvoir mettre un peu plus en valeur les autres produits de sa filiale Beats.