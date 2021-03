Apple : une Keynote prévue le 23 mars

Selon des informations rapportées par le leaker Jon Prosser, Apple préparerait bien une keynote pour ce mois de mars, et la date retenue pour l'instant serait celle du 23 mars.

Lors de cette conférence, Apple envisagerait de présenter plusieurs dispositifs hors smartphones. On devrait ainsi voir s'officialiser les fameux Airtags, des dispositifs permettant de localiser des objets grâce à un module GPS.

Apple profiterait de cette occasion pour présenter sa nouvelle génération d'iPad Pro attendu avec le tout premier écran Mini LED. On devrait également découvrir les nouveaux AirPods 3 ainsi que les AirPods Pro 2.

Le boitier multimédia TV d'Apple devrait également être révisé et présenté dans sa nouvelle version. Enfin sans grande surprise, on découvrirait aussi les versions rafraichies des gemmes d'iMac et MacBook Pro.

Apple pourrait également évoquer rapidement sa prochaine puce ARM M2 et nous donner un avant-gout de ses spécificités avant une intégration dans de premiers appareils attendus à la fin de l'année.