Airpods Max : Ouf ! les batteries sont remplaçables !

C'est une bonne nouvelle pour les acheteurs du casque audio à plus de 600€ d'Apple : la batterie peut être remplacée en cas de problème.

Apple a de nouveau étonné en levant le voile sur des Airpods Max, et pas tant pour le niveau d'équipement que pour le prix de son casque audio sans fil : 629 euros.

Un tarif qui dépasse de loin des casques produits par des professionnels du son qui exercent dans le milieu depuis des années et qui se montrent assez fournis côté fiche technique...

Et puisqu'Apple se montre plutôt avare en détails techniques, certains ont pris la peine de tenter de démonter leur Airpods Max, afin d'en faire une vidéo et de découvrir les entrailles du casque.

La question principale était surtout de savoir ce qu'il en était de la batterie : on sait que les appareils intégrant des batteries voient leur autonomie se dégrader inexorablement au fil du temps et des recharges. Il est ainsi bon de savoir si la batterie des Airpods Max est remplaçable ou si, une fois épuisé, le casque à 629€ est bon pour la casse...

Snazzy Labs a donc démonté l'ensemble pour confirmer que la batterie de l'appareil est bel et bien remplaçable, ce qui se présente comme un soulagement pour beaucoup d'acheteurs. Cette dernière est d'ailleurs vissée et non collée, mais tout n'est pourtant pas simple.

En effet, pour accéder aux batteries, il faudra d'abord retirer la grille de protection principale, retenue par des vis et de la colle... Problème : il semble difficile de pouvoir les retirer sans les abimer.

De fait, si vous amenez votre Airpods Max chez Apple pour remplacer vos batteries, les grilles seront systématiquement remplacées, ce qui implique une facture de 85 € en tout.