Cinq offres de folie avec l'AirPods Max, le realme GT Master, la tour Lenovo, le yeedi vac Max, les oppo Enco

Commençons avec le casque Apple AirPods Max qui est doté de coussinets facilement amovibles et très agréables. Le casque ne pèse que 385 g.

L’AirPods Max est pourvu de la technologie de réduction de bruit active pour profiter totalement de votre musique sans être dérangé par l'extérieur. Mais vous pouvez activer le mode transparence afin de pouvoir interagir avec les personnes autour de vous.

Et enfin, pour l'autonomie, votre musique vous accompagne pendant une bonne vingtaine d’heures avec le mode de réduction active du son activé, et il lui faudra une bonne heure de charge pour arriver à 100% de capacité.

Sur Amazon, L’AirPods Max est au super prix de 437 € au lieu de 629 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le smartphone realme GT Master qui est équipé d’un écran 6,43" AMOLED FHD+ avec un taux de rafraîchissement 120 Hz et une luminosité maximale de 1000 nits. Il intègre le SoC Snapdragon 778G avec 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. Il tourne sous realme UI 2.0 basé sur Android 11.

Il est pourvu d'une batterie de 4300 mAh et d'un chargeur de 65 W pour une recharge totale rapide en seulement 33 minutes. Pour finir, au niveau de la photo, vous profitez d'un bloc photo avec un module principal de 64 MP, d'un ultra grand-angle de 8 MP et d'un capteur macro de 2 MP. Pour faire des selfies, un capteur photo de 32 mégapixels est présent sur le devant.

Sur le site de Cdiscount, le smartphone realme GT Master 6+128 Go est au prix de 252 € au lieu de 349 € avec l'ODR de 50 €.



Passons au PC gamer LENOVO Ideacentre G5 14ACN6 en solde sur Cdiscount.

Cette tour centrale est propulsée par le processeur AMD Ryzen 5-5600G avec 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage SDD. Vous profitez aussi de la carte graphique RTX 3060 avec 12 Go de Mémoire dédié à la carte. À l'arrière, on note la présence de trois ports USB 3, de quatre ports USB2, une prise microphone / casque, d'une prise Ethernet, d'une prise HDMI et de trois DisplayPort. Windows 10 est préinstallé dessus.

Sur Cdiscount, le PC gamer LENOVO Ideacentre G5 14ACN6 est au prix de 900 € au lieu de 1499 € avec le code 50DES699CDAV pour les membres Cdiscount à volonté ou 950 € pour ceux qui n'ont pas l'abonnement.



Continuons avec le robot aspirateur yeedi vac Max qui profite d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

c'est un robot polyvalent, qui a la possibilité de laver et d'aspirer. Il propose une puissance d'aspiration de 3000 Pa accompagnée d'une brosse latérale et une principale en silicone éliminant efficacement la poussière et les poils des animaux. Via son application, vous pouvez consulter les cartes créées par l'aspirateur et le programmer. La batterie, d'une capacité de 6500 mAh, offre 200 minutes de nettoyage en une seule charge. Pour finir, il est compatible avec Alexa et Google Assistant.

Sur Amazon, le robot aspirateur yeedi vac Max est au prix réduit de 240 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec les écouteurs OPPO Enco Buds qui profitent de 40 % de réduction chez Amazon.

Les écouteurs sont livrés avec leur boite de rangement et trois paires d'embouts différents pour s'adapter à n'importe quelles oreilles. Ils sont certifiés IP54 afin de pouvoir résister aux éclaboussures et à la poussière. Les OPPO Enco Buds profitent de 24 heures en une seule charge avec 15 minutes de charge pour une heure d'écoute. Pour finir, ils sont compatibles avec la technologie Bluetooth 5.2.

Sur Amazon, les écouteurs OPPO Enco Buds sont au prix de 30 € au lieu de 50 € avec la livraison gratuite.



Et d'autres bons plans sont disponibles sur le site comme la souris Razer Viper Mini avec 41% de réduction ou encore le smartphone realme X50 Pro à prix réduit avec 4 autres super bons plans (casque, SSD, écran).