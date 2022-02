Le smartphone realme X50 Pro à prix réduit avec 4 autres super bons plans (casque, SSD, écran)

Voici les meilleurs bons plans du jour avec l'écran LG UltraWide 38WN75C, le smartphone realme X50 Pro, le casque Roccat Syn Pro Air, le SSD Kingston A2000 250 Go et la souris Logitech G305.

Commençons aujourd'hui avec le smartphone realme X50 Pro 8+256 Go qui bénéficie d'une très belle réduction sur le site de Rueducommerce.

Il dispose d'un écran avec une dalle AMOLED de 6,4" et une définition FHD+ qui offre une résolution de 2400 x 1080 pixels. Ce mobile est doté du SoC Snapdragon 865 5G de Qualcomm cadencé à 2,8 GHz avec 8 Go de RAM et de 256 Go d'espace de stockage interne.

Au niveau de la photographie, on note la présence à l'arrière de l'appareil, de quatre capteurs photo avec un module principal de 64 mégapixels, un module de 8 MP, un de 12 MP et un dernier de 2 MP. Et pour faire des selfies, le mobile est équipé de deux capteurs, dont un avec un module de 32 MP et l'autre 8MP. Et enfin, le realme X50 Pro est alimenté par une batterie de 4200 mAh qui offre une très belle autonomie.

Sur le site de Rueducommerce, le smartphone realme X50 Pro 8+256 Go est au prix réduit de 379 € au lieu de 686 € avec la livraison gratuite.



Passons ensuite à l'écran incurvé LG UltraWide 38WN75C qui profite d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

Il est doté d'une dalle présentant une diagonale de 38" en UltraWide QHD+ avec une définition de 3840 x 1600 px et un ratio de 21:9. L'écran est compatible HDR10 prenant en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité qui dépassent les capacités des moniteurs ordinaires.

Sur l'arrière, on note la présence de deux ports HDMI et d'un DisplayPort. Le LG UltraWide 38WN75C profite d'un temps de réponse de 5 ms et d'une dalle qui couvre 99 % du spectre sRGB.

Sur le site Amazon, l'écran incurvé LG UltraWide 38WN75C est au prix de 450 € au lieu de 580 € avec la livraison gratuite



Continuons avec la souris Logitech G305 qui voit son prix chuter de 49 % sur Amazon.

Elle est de type sans fil avec le capteur optique HERO qui offre une précision de 400 IPS et une sensibilité de 12 000 PPP. Elle profite de la technologie LIGHTSPEED qui offre une expérience de jeu sans décalage. La souris est très légère avec ses 99 grammes. Pour finir, elle possède une autonomie de 250 heures de jeu via une pile AA.

Sur Amazon, la souris Logitech G305 est au prix de 30 € au lieu de 60 € avec la livraison gratuite.



Passons au stockage SSD Kingston A2000 250 Go qui est en solde sur Rueducommerce.

Il est de type M.2 PCIe ce qui offre une vitesse de lecture de 2000 Mo/s et d'écriture de 1100 Mo/s. La mémoire supporte plusieurs types de sécurité comme le TCG Opal, XTS-AES 256 bits et l'eDrive. Il profite d'un profil mince qui sera idéal dans un Ultrabook ou dans un petit PC.

Le SSD Kingston A2000 250 Go est au prix de 41 € au lieu de 67 € sur le site de Rueducommerce.



Finissons ce top 5 des meilleures soldes avec le casque Roccat Syn Pro Air qui profite de 33 % de réduction sur Amazon.

De type extra-auriculaire, le casque est doté de transducteurs de 50 mm Tutrle Beach Nanoclear pour vous offrir un son 3D immersif. De plus, ses coussinets ProSpecs sont adaptés au port de lunettes. Il est équipé d’un micro pivotable et amovible TruSpeak. Pour finir, vous pouvez profiter d'un rétroéclairage de 16,8 millions de couleurs entièrement compatible AIMO.

Sur Amazon, le casque Roccat Syn Pro Air est au prix de 100 € au lieu de 150 € avec la livraison gratuite.



Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme les écouteurs à réduction de bruit Jabra Elite 75T qui sont à prix CASSÉ ou encore Urtopia, le vélo en fibre de carbone électrique et connecté.